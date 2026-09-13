Община Струмяни сваля сметките с 35%
Община Струмяни ще изпълнява още два важни проекта. На официална церемония в сряда в столицата бяха връчени първите 45 договора на одобрените проектни...
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Община Струмяни ще изпълнява още два важни проекта. На официална церемония в сряда в столицата бяха връчени първите 45 договора на одобрените проектни...
Нашата община Струмяни обедини усилия с македонската Берово, за да се отвори границата между двете населени места. Двамата кметове Емил Илиев и Драги...
Развитие на екотуризма с турски партньор. Това е цел на община Струмяни, делегация от кметството взе участие в работна среща "Project development with...
Кметове на общини в Пиринско по поречието на река Струма настояват за спешни мерки, за да се ограничат кървавите катастрофи в Кресненското дефиле. Упр...
Жителите на община Струмяни честват днес своя празник. От няколко години тук не се спазва точната дата – 7 април, а тържеството се провежда в почивен...
Четири села в община Струмяни почетоха Летен Атанасовден. В деня на свети Атанасий празнуваха жителите на Микрево, Добри лаки, Горна Крушица и Илинден...
Общината се весели навръх Великден с изложба на яйца, песни и заря С камбанен звън и празнични религиозни служби за здраве и благоденствие на жителит...
Глоби от 50 до 150 лева ще плащат в община Струмяни родители на деца, които крадат. В региона все по-често се ползват услугите на хлапета от голямата...
Много от кражбите в община Струмяни се извършват от деца. Апаши ползват често услугите на хлапета от голямата ромска махала в село Микрево. Гастролира...
Благоевград. Глоби от 50 до 150 лева ще плащат в община Струмяни родители на деца, които крадат. В региона все по-често се ползват услугите на хлапета...