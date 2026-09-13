Доброволци нащрек заради риска от пожари
Доброволното формирование от огнеборци в община Сатовча следи всеки ден земеделски имоти за възникването на пожари. Заради продължилите повече от месе...
Следете всички новини, анализи и коментари за Община Сатовча. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Доброволното формирование от огнеборци в община Сатовча следи всеки ден земеделски имоти за възникването на пожари. Заради продължилите повече от месе...
Гранични полицаи и горски служители със съвместни патрули срещу бракониери с пушки в района на община Сатовча. Двойките дебнат за авджии в гората край...
Кметове от Неврокопския край настояват за законови промени, с които да се узакони добивът на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста зал...
По 350 лв. получиха 88 болни и без родители деца Петима сираци, които са абитуриенти тази година, бяха зарадвани с по 700 лева от община Сатовча. Мес...
За шеста поредна година хората в община Сатовча доказаха, че сърцата им са отворени за чуждата болка. По инициатива на кмета Арбен Мименов и благодаре...
Огромна съпричастност към чуждите болка и нужда показаха общински служители, учители и ученици, бизнесмени и граждани, пенсионери и социални работници...
Жители на община Сатовча запретнаха ръкави за ударна уборка на улици и тротоари, за да избегнат солени глоби. Те са длъжни да освободят уличните платн...
Благоевград. Един лев от сърце за лечение на болно дете. Благотворителната инициатива е на община Сатовча. Всеки жител може да подкрепи начинанието и...
Сатовча. Последните проливни дъждове активираха голямото свлачище на пътя за селата Кочан, Ваклиново и Жижево в община Сатовча. Преди време земните ма...