Сандански спечели приза за туристическа община
В тазгодишното издадение заявка за участие подадоха близо 50 кандидати
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В тазгодишното издадение заявка за участие подадоха близо 50 кандидати
Ръководството на община Сандански призова гражданите, които имат просрочени задължения, да се издължат в най-скоро време на общинската хазна. Кметство...
75.81% от гласувалите в Община Сандански са подкрепили националния референдум с „Да". Това показват междинните резултати на ЦИК според обработени 98.7...
Благоевград. Община Сандански търси 35 смели и отговорни доброволци. Те трябва да са навършили 18 години, да не са осъждани, да са клинично здрави и д...