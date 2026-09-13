Държавата осигурява линейка за Община Камено
До 90 дни жителите на Общината ще могат да разчитат на адекватна бърза помощ Община Камено ще има линейка на разположение до 90 дни. Това стана ясно...
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До 90 дни жителите на Общината ще могат да разчитат на адекватна бърза помощ Община Камено ще има линейка на разположение до 90 дни. Това стана ясно...
Община Камено проспа стотици милиони от еврофондовете за развитие на селските райони. Хората се гневят, че с изпуснатите средства, можше да се решат н...
Кандидат-кметът на ГЕРБ в община Камено Жельо Вардунски се зарече да осигури линейки, каквито тук няма отдавна. Обезпечаването на здравната помощ е ср...