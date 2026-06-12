Местан от Дебрен:Дойдохме тук да подкрепим депесарския сокол от Гърмен - Ахмед Башев
Централният лъч пристигна в с. Дебрен, община Гърмен. Председателят на ДПС Лютви Местан, зам.-председателят на ДПС и АЛДЕ и евродепутат Филиз Хюсменов...
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Централният лъч пристигна в с. Дебрен, община Гърмен. Председателят на ДПС Лютви Местан, зам.-председателят на ДПС и АЛДЕ и евродепутат Филиз Хюсменов...
Роми рискуват живота си, като атакуват изоставена кариера между гърменските села Балдево и Огняново, за да добиват въглища за огрев. Набезите не секва...