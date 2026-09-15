Скандал край „Бутамята“
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Следете всички новини, анализи и коментари за Община Царево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Вече се къпах на Лозенец. И не заради показността, а заради това, че е безопасно. Това заяви пред бТВ кметът на Царево инж. Георги Лапчев. И изтъкна,...
Общината се опита да узакони и комплекса "Златна перла" чрез плана