Две нови услуги за деца в риск в Казанлък
В Центъра за обществена подкрепа в Казанлък днес бяха представени официално две нови услуги за града: спешен център за настаняване на деца в риск и „с...
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В Центъра за обществена подкрепа в Казанлък днес бяха представени официално две нови услуги за града: спешен център за настаняване на деца в риск и „с...
Напредва процедурата за обявяването на Рибарското селище край Бургас за световно нематериално културно наследство. Съхранените в него фрагменти на риб...
Милиардерът Доналд Тръмп почти се изравни с Хилари Клинтън по обществена подкрепа, показват резултатите от ново социологическо проучване на университе...
Хасково. След 11 години в България няма да има и един дом за деца лишени от родителски грижи. За сметка на това обаче ще се увеличават Центровете за о...