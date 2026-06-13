Пиян шофьор – рецидивист с 300 ч. труд за обществото
Подсъдим за шофиране в нетрезво състояние сключи споразумение с прокуратурата и отърва затвора. Но пък ще положи общественополезен труд от цели 300 ча...
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Подсъдим за шофиране в нетрезво състояние сключи споразумение с прокуратурата и отърва затвора. Но пък ще положи общественополезен труд от цели 300 ча...
100 часа труд в полза на обществото в продължение на година ще трябва да положи крадлив банков служител от Якоруда. 32-годишният А.Т. източил сметки н...