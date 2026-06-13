Километрични задръствания по пътя Асеновград-Смолян
Километрични задръствания на пътя Асеновград- Смолян. Колоните от автомобили и автобуси са се образували в района преди Нареченски бани, съобщава Нова...
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Километрични задръствания на пътя Асеновград- Смолян. Колоните от автомобили и автобуси са се образували в района преди Нареченски бани, съобщава Нова...
Пътят Асеновград-Смолян със специален пропускателен режим заради обрушване на скална маса. Пропускат се автомобили и от двете страни, но на етапи, соч...
"Създали сме необходимата организация за разчистването на отсечката Асеновград – Смолян от падналите камъни, в района между Бачково и Наречен". Това с...