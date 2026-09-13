Страшно меле! Обърна се автобус с туристи
На място са пристигнали пожарни и полицейски автомобили
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На място са пристигнали пожарни и полицейски автомобили
Очaĸвaниятa ca и зa пoнижeниe нa cpeднитe мy цeни
Павлов обясни, че превалутирането трябва да е според официалния фиксиран валутен курс
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От запад облачността продължава да се увеличава
Тя и мъжа и се дистанцираха от бившия президент
след зверски удар и обръщане по таван
Кола се обърна по таван на "Цариградско шосе". Инцидентът е станал на скоростната отсечка на изхода на София, съобщи Нова тв. Очевидци разказват, че...