Община Добрич обмисля въвеждане на е-омбудсман
В годините досега в община град Добрич не се прие решение да бъде проведена процедура по избор на обществен посредник. Зам.-кметът по устройство на те...
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В годините досега в община град Добрич не се прие решение да бъде проведена процедура по избор на обществен посредник. Зам.-кметът по устройство на те...
София. Правителството ще обмисли днес три варианта за промяна на условията за ползване на отпуск, предложени от Министерството на труда и социалната п...
София. Депутатите днес трябва да обсъждат на второто четене Закона за хазарта. Вносителят Йордан Цонев от ДПС отбеляза при представянето на законопрое...