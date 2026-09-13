Община Сливен получи 25 млн.лв. от облигационен заем
Предложените облигации са записани на 100 % при параметри, които са по-добри дори от тези, гласувани в общинския съвет. Успешно приключи пласирането н...
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Предложените облигации са записани на 100 % при параметри, които са по-добри дори от тези, гласувани в общинския съвет. Успешно приключи пласирането н...
Община Сливен ще имитира облигации за 25 милиона лева, които ще изплаща през следващите 15 години. Предложението на кмета Стефан Радев е гласувано с г...
Имам идея да предложа за обществено обсъждане и пред общинския съвет рефинансиране на общинския дълг и осигуряване на средства за ремонт на зала "Слив...