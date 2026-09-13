Юън Макгрегър от 4 години крие завръщането си
Актьорът се чувствал адски неудобно, че трябва да лъже близките си
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Актьорът се чувствал адски неудобно, че трябва да лъже близките си
Актьорът отново ще изиграе култовата си роля 14 години по-късно
Британският актьор Юън Макгрегър, който се увековечи с ролята на Оби Уан Кеноби в "Междузвездни войни", нападна феновете. Юън е вдигнал мерника по-спе...