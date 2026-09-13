Намериха изгорен труп край село Банево
Останки от труп на мъж, екзекутиран и след това запален, са открили полицаите край бургаския квартал "Банево". Те се натъкнали на зловещата находка в...
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Останки от труп на мъж, екзекутиран и след това запален, са открили полицаите край бургаския квартал "Банево". Те се натъкнали на зловещата находка в...
Стара Загора. Старец от старозагорското в с. Елхово е обгорял при пожар в неделя, предизвикан от него самия. Р.Ч., на 85 г. е бил прегледан в спешния...
Полиция разследва инцидента за насилие