Три жени обгорели при авария в "Арсенал" Казанлък
Запалило се е вещество, което е обгорило ръцете на двете служителки
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Запалило се е вещество, което е обгорило ръцете на двете служителки
Няма пострадали хора, но имали материални щети
Благоевград. Двама работници пострадаха при високоволтова дъга в подстанция на „Електроенергиен системен оператор" – Мрежови експлоатационен район в Б...
В Петрич събират пари за лечението им, нямат осигуровки