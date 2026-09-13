Гръмнаха терориста,обезглавил учител.Чеченец ли е?
Задържани са 9 души, Франция в шок
Следете всички новини, анализи и коментари за Обезглавен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Задържани са 9 души, Франция в шок
Антитерористичната прокуратура във Франция е сезирана за нападението
Бившият футболист Жоау Родриго Силва Сантос е бил обезглавен, след което главата му е оставена пред входа на дома му с избодени очи и отрязан език. С...