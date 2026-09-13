Мозер иска сътрудничеството с ГЕРБ да продължи
Мозер смята, че кандидатите на ГЕРБ са заслужили доверие
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Мозер смята, че кандидатите на ГЕРБ са заслужили доверие
София. Политическа партия Обединени земеделци ще подкрепи ГЕРБ на предсрочните парламентарни избори на 5 октомври. Председателите на двете партии Петя...
-Г-жо Ставрева, как оценявате кампанията на коалиция СДС досега? - Ние стартирахме една различна кампания, с ясни послания и с директни срещи с...