Меси наниза два гола и осигури победата на Интер Маями
Вратарят Оскар Устари записа шести мач без допуснат гол за сезона
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Вратарят Оскар Устари записа шести мач без допуснат гол за сезона
Ню Йорк. Само няколко дни след като подписа с Ню Йорк Сити Давид Вия вече има контракт и с Мелбърн Сити, където под наем ще изиграе 10 мача. Причинат...
Ню Йорк. Испанският нападател Давид Вия се присъедини към тима от американския елит - ФК Ню Йорк Сити - американския франчайз на Ман Сити, създаден пр...