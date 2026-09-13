Раздават топъл обяд до края на годината
Министерството на финансите отпусна допълнителни 9 млн. лв.
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Министерството на финансите отпусна допълнителни 9 млн. лв.
Легендата осигури 180 козунака
На глобално ниво компанията осигурява 20 милиона долара за борбата срещу COVID-19
Общинският съвет е отпуснал за целта 300 хиляди лева
Помощта е предназначена за хора над 65 г., хора с увреждания, под карантина или с ниски доходи
Инициативата подпомогна 4302 души от 66 социални институции и 1 973 социално слаби
В община Долна Митрополия обявиха допълнителен прием за нуждаещи се от топъл обяд
Традиционното дарение направи холандската фондация „PROMOTIE" в Сандански. То е на стойност 8287,50 лева и бе разпределено между лица със зрителни увр...
Раздаването на хранителните продукти, които са част от безвъзмездната помощ на БЧК за нуждаещи се, започва днес в столицата. Пунктовете на организаци...
За шеста поредна година хората в община Сатовча доказаха, че сърцата им са отворени за чуждата болка. По инициатива на кмета Арбен Мименов и благодаре...
Седем тона храна за нуждаещи се семейства са събрани благодарение на благотворителната кампания "Един килограм доброта". Помощите идват от два българс...
Благоевград. Общинският съвет по наркотични вещества - Благоевград и Младежкият общински съвет по наркотични вещества предадоха на Православния център...