За първи път от 60 години! Любимият течен шоколад с нов вкус
За първи път от 60 години любимият течен шоколад на няколко поколения по света ще има нов вкус - на фъстъци. След повече от 60 години Nutella пре...
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За първи път от 60 години любимият течен шоколад на няколко поколения по света ще има нов вкус - на фъстъци. След повече от 60 години Nutella пре...