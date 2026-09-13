1 декември – Денят на първия президент на Република Казахстан
На 1 декември в Република Казахстан се отбелязва Денят на първия президент на републиката. Датата е избрана неслучайно. Именно на 1 декември 1991 годи...
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На 1 декември в Република Казахстан се отбелязва Денят на първия президент на републиката. Датата е избрана неслучайно. Именно на 1 декември 1991 годи...
На 11 ноември т.г. на разширеното заседание на политическия съвет на партия „Нур Атан" президентът на Република Казахстан Нурсултан Назарбаев излезе с...
Астана. Държавният глава на Казахстан Нурсултан Назарбаев обозначи нови задачи в своето ежегодно обръщение към народа, съобщиха от посолството на репу...