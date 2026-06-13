Нудист влезе във "Фермата"
Иван и Андрей разкриха подробности около новия сезон на шоуто
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Иван и Андрей разкриха подробности около новия сезон на шоуто
Късметлията си върнал накрая устройството
Обсаждах дълго жена ми, докато се навие, споделя Фицата "На плажа съм нудист и с никого не си го меря". Това заяви типичното си чувство за хумор акть...