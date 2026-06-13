Община Казанлък ще кандидатства за финансиране по НПВУ за закупуване на електромобил за социални услуги
Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2026 г.
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Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2026 г.
Искането обхваща изпълнението на 59 етапа и цели, от които 20 бяха свързани със законодателни промени
По "черните" проекти няма изготвена документация за обществена поръчка, поради което ще бъдат извадени от НПВУ
Държавният глава призова за адекватна държавна политика по отношение на малкия и средния бизнес