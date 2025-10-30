Община Казанлък ще кандидатства за финансиране по НПВУ за закупуване на електромобил за социални услуги

На днешната сесия на Общински съвет—Казанлък бе одобрено предложението на кмета Галина Стоянова за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за закупуване на електромобил за социални услуги. Проектът е част от Инвестиция 5 (C13.I3) в рамките на Глава „RePowerEU“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е на тема „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

Министерството на труда и социалната политика обяви възможност за общините да кандидатстват по процедура BG-RRP-13.011, насочена към насърчаване на енергийната ефективност и прехода към екологично чист транспорт в сектора на социалните услуги.

Общият бюджет на програмата е 6 020 800 лева, като всяка община може да получи до 113 600 лева за закупуване на един електрически автомобил и една зарядна станция.

В мотивите си Галина Стоянова подчертава, че Община Казанлък предоставя над 10 социални услуги и разполага с административен и финансов капацитет за успешно изпълнение на проекта. Закупуването на електромобил ще подобри мобилността на служителите, предоставящи социални услуги, и ще допринесе за:

• намаляване на въглеродните емисии;

• по-ниски разходи за гориво и поддръжка;

• модернизиране на автопарка на социалните услуги.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2026 г.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com