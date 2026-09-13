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БДЖ има ново ръководствo

БДЖ има ново ръководствo

София. Владимир Владимиров е назначен за изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД. За председател на Съвета на директорите на дружеството е избран Вел...

12 ноември | 17:06
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