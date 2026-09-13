Рокада на върха във Фонд "Земеделие". Ново ръководство
За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова
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За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова
Главна дирекция „Фискален контрол“ на приходната агенция от днес е с ново ръководство
Освободиха изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев
Дълговете на тима са 600 000 лв, търсят спонсори
Да не допускаме за напред такъв срам, да играем пред празни трибуни, категоричен е спортния министър
Избрано беше и ново ръководство на Разплащателната агенция
Извършени са и структурни промени като вече ще има двустепенна форма на управление
Структурата на Жени ГЕРБ - Благоевград проведе отчетно-изборно събрание, на което бяха направени номинации за избор на ново ръководство. Гост на форум...
София. Маргарит Мицев е свален от поста на председател на Софийската организация на политическа партия НДСВ. Политическия съвет на НДСВ е изключил Ми...
София. Владимир Владимиров е назначен за изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД. За председател на Съвета на директорите на дружеството е избран Вел...