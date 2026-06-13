Спортният министърът открива ново игрище
На новия изкуствен терен ще тренират участниците в Европейското първенство по футбол, които имат мачове в Града на липите. Стартът на европейското пъ...
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На новия изкуствен терен ще тренират участниците в Европейското първенство по футбол, които имат мачове в Града на липите. Стартът на европейското пъ...