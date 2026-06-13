Ново съвременно депо за Добричка област
Кметът на Добрич Детелина Николова и министърът на екологията Ивелина Василева прерязаха официално лентата на най-новата придобивка за жителите на 8-т...
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Кметът на Добрич Детелина Николова и министърът на екологията Ивелина Василева прерязаха официално лентата на най-новата придобивка за жителите на 8-т...