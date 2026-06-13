Склаве и Ново Делчево искат да пенсионират Тотев на 25 октомври
Грандиозни митинги в Склаве и Ново Делчево снощи посрещнаха Яне Янев и екипа му на площадите в двете села. „Не помним на политическо събитие през пос...
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Грандиозни митинги в Склаве и Ново Делчево снощи посрещнаха Яне Янев и екипа му на площадите в двете села. „Не помним на политическо събитие през пос...
19-годишен автомонтьор ще трябва да предаде за скрап двете си коли, които бяха изпепелени при умишлен палеж в санданското село Ново Делчево. Автомобил...
Огнеборци бяха вдигнати на крак заради палеж на два леки автомобила в санданското село Ново Делчево. Сигнал за горящите коли е получен на телефон 112...