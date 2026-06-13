Лили Иванова просълзи хиляди българи в Лондон (ВИДЕО)
Повече от 2000 българи се просълзиха по време на концерта на примата на българската естрада Лили Иванова в лондонския клуб Troxy, съобщи сайта "Новини...
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Повече от 2000 българи се просълзиха по време на концерта на примата на българската естрада Лили Иванова в лондонския клуб Troxy, съобщи сайта "Новини...