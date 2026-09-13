Нови договори в ПФК Левски за минус 50% от заплатите
Анексите са за времето в което футболистите не могат да изпълняват задължениета си заради извънредното положение
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Анексите са за времето в което футболистите не могат да изпълняват задължениета си заради извънредното положение
"Канарчетата" парафираха първи контракти и с трима от юношите си
Здравната каса е готова на практика с новите договори с аптеките, зъболекарите и общопрактикуващите лекари. Това съобщи БНТ и уточни, че от началото н...