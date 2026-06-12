Ислямисти с нови заплахи към Белгия и Франция
Ислямисти отправиха нови заплахи към Белгия и Франция. Двама бойци от "Ислямска държава" предупредиха държавите, че ще има нови атентати. Техните зака...
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Ислямисти отправиха нови заплахи към Белгия и Франция. Двама бойци от "Ислямска държава" предупредиха държавите, че ще има нови атентати. Техните зака...