Акциите на "Левски" са още в Дубай
Сираков и Синя България още чака документите
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Сираков и Синя България още чака документите
По всяко време съм на разположение да се явя, нямам обяснение, какво се случва, каза бизнесменът пред БНР
В разговора си г-н Божков визира група некомпетентни политици, които показват незачитане или непознаване на Конституцията на Република България, пред...
Ако други не могат, ние ще оздравим, обявиха от "Нове холдинг" Спрете експериментите и опитите с ЦСКА, възраждането е възможно само по законен начин,...
Най-доброто нещо за ЦСКА е да бъде оздравен, експериментите ще задълбочат кризата, това гласи обръщението на "Нове Холдинг" на Васил Божков по повод с...