Слави със специални думи за новата година
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И това се дължи на целенасочените усилия на ръководството
В Новогодишната нощ заложете на зелено, червено и златисто
Тя ще е от клас G1
Кои ще са най-дългите празници
70 процента от предсаказанията му се сбъдват
Навръх 31 декември групата излиза да играе хоро на езерото с националното знаме
Посрещането на Новата година изглежда ще бъде два пъти по-вълнуващо за тези, които закупят празничния пакет на PrivateFly - "Отпразнувайте Нова година...