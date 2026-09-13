Елица Василева подписа с европейския клубен шампион
Националката ще играе в Игор Горгонзола (Новара)
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Националката ще играе в Игор Горгонзола (Новара)
Андрей Гълъбинов отбеляза второ попадение за новия си тим Новара. Той вкара първия гол в срещата от втория кръг на Серия "Б" срещу Кротоне. За жалост...
Андрей Гълъбинов остава в Италия. Националът е получил предложение за двугодишен договор от новака в Серия Б "Новара", пише Sportal.bg. За офертата съ...