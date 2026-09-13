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До 3% нова такса за тока

До 3% нова такса за тока

София. Нова такса в размер между 1% и 3% може да бъде наложена върху приходите на електроцентралите, за да се набират достатъчно средства за отпускане...

16 октомври | 20:45
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