Секирата ни удари! Нова такса на плажа
Концесионерите измислиха начин да ни дерат по 14 лева на ден
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Концесионерите измислиха начин да ни дерат по 14 лева на ден
София. Нова такса в размер между 1% и 3% може да бъде наложена върху приходите на електроцентралите, за да се набират достатъчно средства за отпускане...
София. Броени дни след като поправките в закона за т.нар. бързи кредити влязоха в сила, финансовите институции, които предлагат подобни услуги, намери...