Нова табела на входа на Благоевград
Нова табела, изработена по европейски стил, посреща жители и гости на входа на Благоевград откъм София. Тя бе монтирана във вторник в късния следобед....
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Нова табела, изработена по европейски стил, посреща жители и гости на входа на Благоевград откъм София. Тя бе монтирана във вторник в късния следобед....