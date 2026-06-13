Новата битка на големия капитан
13 януари е обикновен ден за академията "Пери Бийчъс". Учениците са в клас, изтупани в униформите си. Калъм Томпсън и Джош Кент слушат внимателно поре...
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13 януари е обикновен ден за академията "Пери Бийчъс". Учениците са в клас, изтупани в униформите си. Калъм Томпсън и Джош Кент слушат внимателно поре...