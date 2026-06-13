Нова библиотека на плажа за 24 май
Единствената по родното Черноморие, а и в европейските морски курорти плажна библиотека в Албена отвори за трета поред година врати в Деня на славянск...
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Единствената по родното Черноморие, а и в европейските морски курорти плажна библиотека в Албена отвори за трета поред година врати в Деня на славянск...