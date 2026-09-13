Онкологичният център във Враца с нова апаратура
Тя включва видеоендоскопска и ехографска апаратура, закупена с финансовата подкрепа на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД
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Тя включва видеоендоскопска и ехографска апаратура, закупена с финансовата подкрепа на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД
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