Ексминистър сложи ръка на Патриотичния фронт
Плаши Цецка Цачева със съд, ако парламентът не спре да използва марката Коварен ход на ексминистър изненада Патриотичния фронт в навечерието на местн...
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Плаши Цецка Цачева със съд, ако парламентът не спре да използва марката Коварен ход на ексминистър изненада Патриотичния фронт в навечерието на местн...
Партията на Николай Цонев "Нова алтернатива" получи пълна подкрепа от формацията "КОЙ". "Намерих пълно съвпадение в идеите и принципите на "Нова алтер...
Русе. Цветен празник организира “Нова алтернатива” в русенския парк на Цветница. Лидерът на партията Николай Цонев и кандидатите за депутати от Русенс...