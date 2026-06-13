Събират налози с нов софтуер
Нова информационна система - "Събиране", ще помага на НАП за по-бързото събиране на просрочените задължения към бюджета. Софтуерът вече работи и е раз...
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Нова информационна система - "Събиране", ще помага на НАП за по-бързото събиране на просрочените задължения към бюджета. Софтуерът вече работи и е раз...
Пунктът „Капитан Андреево" днес ще работи в авариен режим днес. Това съобщиха от Митница Свиленград и уточниха, че между 10:00 и 14:00 часа ще сменят...
Внедряването на нов софтуерен продукт в системата на Агенция „Митници" е причина за образуването на огромни опашки от тежкотоварни камиони по гранични...