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Събират налози с нов софтуер

Събират налози с нов софтуер

Нова информационна система - "Събиране", ще помага на НАП за по-бързото събиране на просрочените задължения към бюджета. Софтуерът вече работи и е раз...

13 февруари | 4:20
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