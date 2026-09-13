Нов рекорд с тока за бизнеса, индустрията до стената
Увеличението само за ден е с над 20%
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Увеличението само за ден е с над 20%
Цената му мина 28 000 долара
Нина Рангелова подобри националния рекорд на 100 м свободен стил на световното първенство по плуване в малък басейн в Доха, Катар. Постижението й обач...
Сопот. Завършилият на престижното пето място във финала на гюле от световното първенство по лека атлетика в Сопот Георги Иванов бе изключително радост...