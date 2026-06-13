Пускат монети с нова визия на кралица Елизабет II
Монети с нова визия на кралица Елизабет II ще бъдат пуснати в обръщение във Великобритания. Става дума за пети портрет на кралицата, който ще се появ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Портрет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Монети с нова визия на кралица Елизабет II ще бъдат пуснати в обръщение във Великобритания. Става дума за пети портрет на кралицата, който ще се появ...