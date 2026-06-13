Откриват новия площад на Плевен
Новият плевенски площад, готов след продължителен ремонт, ще бъде открит официално на 6 април. Церемонията е насрочена за 11 часа. Със сигурност на не...
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Новият плевенски площад, готов след продължителен ремонт, ще бъде открит официално на 6 април. Церемонията е насрочена за 11 часа. Със сигурност на не...