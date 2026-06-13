Мадан празнува 70 години с нов градски парк
Въпpeĸи вcичĸи ĸpизи в cтpaнaтa, градът нaмepи нaчини дa cе paзвивa, заяви кметът Молайсенов
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Парк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Въпpeĸи вcичĸи ĸpизи в cтpaнaтa, градът нaмepи нaчини дa cе paзвивa, заяви кметът Молайсенов
Новият парк "Възраждане" ще бъде открит на 16 април, съобщи пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери хода на изграждането му....
Официално откриха обектите по проект «Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев» във вторник. Той бе финансиран по Оперативна програма "Регионално р...
На нов парк се радват жителите на врачанския квартал "Дъбника". В него са изградени пешеходни алеи, открита е амфитеатрална сцена с оборудвани гримьор...