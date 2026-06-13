Всичко за Нов Парк

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Нов парк в София до месец

Нов парк в София до месец

Новият парк "Възраждане" ще бъде открит на 16 април, съобщи пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери хода на изграждането му....

07 март | 17:48
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Откриха нов парк в Гоце Делчев

Откриха нов парк в Гоце Делчев

Официално откриха обектите по проект «Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев» във вторник. Той бе финансиран по Оперативна програма "Регионално р...

01 декември | 15:05
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