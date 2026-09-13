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Бербо се уреди с нов началник

Бербо се уреди с нов началник

Бившият вратар на ПАОК Вангелис Порлитопулос ще трябва да се справи с кризата в тима. Той поема поста на Франк Арнесен. Датчанинът отлетя от "Тумба" с...

17 февруари | 20:45
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