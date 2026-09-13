КАТ-Враца е с нов началник
Петър Цветков от служба КОС към ОДМВР поема временно службата
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Петър Цветков от служба КОС към ОДМВР поема временно службата
Новият директор на ОДМВР - Стара Загора е cтapши ĸoмиcap Cтoян Cтoянoв, досега нaчaлниĸ нa oтдeл „Иĸoнoмичecĸa пoлиция” в CДВР
Бившият вратар на ПАОК Вангелис Порлитопулос ще трябва да се справи с кризата в тима. Той поема поста на Франк Арнесен. Датчанинът отлетя от "Тумба" с...