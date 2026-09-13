Служителите от TV7 и NEWS7 излизат на протест
София. Журналистите и служителите от TV7 и NEWS7 излизат в сряда по обед на протест пред Софийския градски съд (СГС), където ще се гледа делото за нес...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ноу Фрейм Медиа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Журналистите и служителите от TV7 и NEWS7 излизат в сряда по обед на протест пред Софийския градски съд (СГС), където ще се гледа делото за нес...
София. Законът се нарушава драстично от синдика и определен съдия с фамилия Тодоров в Софийски градски съд. Това обяви изпълнителният директор на TV7...
София. Ръководството на TV7 и NEWS7 излезе с декларация по повод безпрецендетния натиск, който цели ликвидирането на медиите. Ръководството заявява, ч...