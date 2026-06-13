Детски хор с уникален кавър на "Nothing else matters" (ВИДЕО)
Детският радио хор на БНР направи уникален кавър на песента на Металика "Nothing else matters". Хористки изпълниха солови партии на флейта и маримба....
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Детският радио хор на БНР направи уникален кавър на песента на Металика "Nothing else matters". Хористки изпълниха солови партии на флейта и маримба....