Аня, Михова и Сапунджиева изкушават отбор юнаци
Трите актриси и мъжката им компания правят маратон в „Сълза и смях“ за Нощта на театрите
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Трите актриси и мъжката им компания правят маратон в „Сълза и смях“ за Нощта на театрите
Седмото издание на арт маратона е на 16 ноември
100 събития ще има в третата Нощ на театрите, която ще се случи в 16 български града и няколко европейски държави в събота срещу неделя. В представлен...