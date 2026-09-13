“Нощ на звездите“ поставя България на световната сценична карта
На 01 юни 2024г сцената на зала „Арена София“ ще посрещне най-големите артисти. Световното шоу на Енчо Керязов „Нощ на звездите“ се завръща в София сл...
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На 01 юни 2024г сцената на зала „Арена София“ ще посрещне най-големите артисти. Световното шоу на Енчо Керязов „Нощ на звездите“ се завръща в София сл...
Уникално шоу
Радев гледа шоуто от вип зоната заедно със съпругата си Десислава Радева
Маг Стойчев превърна Станка в цял ансамбъл от гимнастички Преди дванадесет години на Олимпиадата в Атина съдиите станаха причина Йордан Йовчев да не...